31.07.2017 (16:33)

В Польше после проведения ремонтно-восстановительных работ состоялась церемония открытия российского воинского захоронения

В Польше после проведения ремонтно-восстановительных работ состоялась церемония открытия российского воинского захоронения в населенном пункте Карповиче (Подлясское воеводство). Об этом сообщил руководитель представительства Минобороны России по организации и ведению военно-мемориальной работы в Республике Польша Алексей Фомичев.

К индивидуальной могиле погибшего красноармейца Д.А.Зубкова возложили цветы и венки. Данная могила была отремонтирована совместными усилиями местной администрации и польского общества «Курск».

«Мы благодарны местным властям и польским активистам, которые стремятся сохранить историческую память и проявляют заботу о российских воинских захоронениях и памятных местах, расположенных на территории Республики Польша», – сказал Алексей Фомичев.

В мероприятии приняли участие около 30 человек – представители местной администрации, общества «Курск», «Поискового движения России», представительства Минобороны России по организации и ведению военно-мемориальной работы в Республике Польша, а также группа молодежи из России и Туркмении.

В ходе выступлений участниками церемонии высказана обеспокоенность действиями польских властей по проведению ревизии итогов Второй мировой войны, принижению освободительной роли Красной Армии в борьбе с немецко-фашистскими оккупантами, а также их действиями по уничтожению российских памятных мест.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице