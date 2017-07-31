Участники АрМИ-2017 возложили цветы к памятнику первому министру обороны Казахстана генералу армии Сагадату Нурмагамбетову
Участники конкурсов Армейских международных игр, проходящих в Казахстане, возложили в поселке Гвардейский цветы к памятнику первому министру обороны Республики Казахстан, Герою Советского Союза генералу армии Сагадату Нурмагамбетову.
В торжественной церемонии, посвященной 25-летию Вооруженных сил Казахстана, приняли участие более 400 военнослужащих из 18 стран: Азербайджана, Армении, Бангладеш, Белоруссии, Венесуэлы, Греции, Зимбабве, Индии, Ирана, Казахстана, Китая, Киргизии, Монголии, России, Таиланда, Таджикистана, Узбекистана и ЮАР.
Мероприятие завершилось прохождением торжественным маршем, в ходе которого команды-участницы Игр продемонстрировали национальные особенности строевой подготовки.
АрМИ-2017 пройдут в Казахстане в период с 1 по 9 августа на полигоне 40-й военной базы Вооруженных сил Казахстана в Жамбылской области.