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31.07.2017 (15:58)

Участники АрМИ-2017 возложили цветы к памятнику первому министру обороны Казахстана генералу армии Сагадату Нурмагамбетову

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