31.07.2017 (15:58)



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Участники АрМИ-2017 возложили цветы к памятнику первому министру обороны Казахстана генералу армии Сагадату Нурмагамбетову

Участники конкурсов Армейских международных игр, проходящих в Казахстане, возложили в поселке Гвардейский цветы к памятнику первому министру обороны Республики Казахстан, Герою Советского Союза генералу армии Сагадату Нурмагамбетову.

В торжественной церемонии, посвященной 25-летию Вооруженных сил Казахстана, приняли участие более 400 военнослужащих из 18 стран: Азербайджана, Армении, Бангладеш, Белоруссии, Венесуэлы, Греции, Зимбабве, Индии, Ирана, Казахстана, Китая, Киргизии, Монголии, России, Таиланда, Таджикистана, Узбекистана и ЮАР.

Мероприятие завершилось прохождением торжественным маршем, в ходе которого команды-участницы Игр продемонстрировали национальные особенности строевой подготовки.

АрМИ-2017 пройдут в Казахстане в период с 1 по 9 августа на полигоне 40-й военной базы Вооруженных сил Казахстана в Жамбылской области.

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