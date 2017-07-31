31.07.2017 (15:43)

Общая протяженность маршрута международного конкурса «Военное ралли» составляет около 1,1 тыс. км

В Волгограде стартовал конкурс «Военное ралли» в рамках Международных армейских игр-2017».

За право называться лучшими водителями в этом конкурсе поборются 12 экипажей в составе двух команд – от России и Египта. Российскую команду представляют военнослужащие Южного, Центрального военных округов и Северного флота, ставшие лучшими в Вооруженных Силах России по итогам отборочных этапов.

Маршрут этапов ралли проложен по территории Республики Калмыкия, Астраханской и Волгоградской областей. Его общая протяженность составляет около 1,1 тыс. км.

Международный этап конкурса пройдет в течении 8 дней. В первый день, 30 июля, состоялась торжественная церемония открытия конкурса и дан старт участников по маршруту показного спецучастка.

Сегодня был дан старт индивидуальной гонки по маршруту Волгоград – Астрахань общей протяженностью 470 км, из которых около 200 км – это специальный участок.

Вторым этапом будет гонка с преследованием с совершением 310-километрового марша с 200-километровым спецучастком по маршруту Астрахань – Элиста.

Завершающий этап – командная гонка – пройдет по маршруту Элиста – Волгоград, а протяженность трассы составит 320 км со специальным участком в 210 км.

В конкурсе военных водителей принимает участие только серийно выпускаемая российская военная автомобильная техника, принятая на вооружение. Это легковые автомобили с колесной формулой 4х4, грузовые автомобили с колесной формулой 4х4 и 6х6.

Ралли позволит продемонстрировать возможности нашей военной автомобильной техники и мастерство наших военных водителей.

Соревноваться военные водители будут только на специальных участках по пересеченной местности, имеющей естественные препятствия – овраги с крутыми подъемами и спусками, песчаные дюны и прочее. На всех участников ралли будут распространяться жесткие требования по соблюдению требований экологической безопасности.

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