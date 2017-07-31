31.07.2017 (15:34)

В Южном военном округе специалисты войск РХБ защиты вышли на четыре полигона

Более 1,7 тыс. специалистов войск радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты Южного военного округа (ЮВО) выведены на полигоны для проведения практических занятий.

К занятиям привлечены подразделения РХБ защиты общевойсковых армий ЮВО, Черноморского флота, 4-й армии ВВС и ПВО. Полевые занятия проходят на четырех полигонах военного округа, расположенных в Волгоградской и Ростовской областях, Республике Крым и на территории российской военной базы в Армении.

В учебных мероприятиях задействовано свыше 400 единиц вооружения, военной и специальной техники РХБ защиты – машина РХМ-6, авторазливочная станция АРС-14КМ, термодымовая аппаратура ТДА-2К, ТДА-3 и др. Новая техника смонтирована на современных базовых шасси повышенной проходимости КамАЗ и БТР-80, что существенно повышает ее возможности в реальных боевых условиях.

В ходе занятий военнослужащие отработают задачи по обнаружению радиационного, химического и биологического заражения местности и ведению РХБ разведки. Специалисты, используя возможности комплекса дистанционной химической разведки КДХР-1Н и машины химической разведки РХМ-6, проведут дозиметрический и химический контроль, а также дадут оценку обстановки после применения условным противником оружия массового поражения, разрушений химически и биологически опасных объектов. Кроме того, в ходе полевого сбора со специалистами пройдет состязание на лучшего специалиста РХБ защиты, лучший расчет (экипаж) специальных машин.

Кроме того, на полигоне Прудбой в Волгоградской области, военнослужащие огнеметных подразделений выполнят практические стрельбы из модернизированных реактивных пехотных огнеметов повышенной дальности и мощности РПО ПДМ-А «Шмель-М».

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