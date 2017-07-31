31.07.2017 (15:29)

Военные повара сразятся в меткости стрельбы перед началом основных соревнований международного конкурса «Полевая кухня»

Военные повара сразятся в меткости стрельбы перед началом основных соревнований конкурса «Полевая кухня» на Армейских международных играх. Об этом журналистам сообщил заместитель Министра обороны России генерал армии Дмитрий Булгаков.

«Во вторник, 1 августа, в День тыла Вооруженных Сил Российской Федерации открывается конкурс «Полевая кухня» и пройдет первый этап – соревнования по огневой подготовке», – сказал замглавы военного ведомства.

По словам Дмитрия Булгакова, военные повара России, Азербайджана, Белоруссии, Сербии, Монголии и Израиля выявят самого меткого в стрельбе из автоматов АК-74.

«В ходе первого этапа конкурса военным поварам предстоит поразить мишени из автомата Калашникова с расстояния 100 метров. Все участники этапа отстреляют по шесть патронов из положения лежа – три пристрелочных и три на зачет», – пояснил заместитель Министра обороны Российской Федерации.

Генерал-полковник Дмитрий Булгаков напомнил, что в прошлом году самым метким поваром Армейских международных игр был признан младший сержант Народно-освободительной армии Китая Гань Гуйцзинь, который выбил 30 из 30 возможных балов из своего штатного оружия, схожего по всем характеристикам с АК-74.

«Активная фаза конкурса «Полевая кухня» начнется 3 августа – военные повара будут готовить блюда по произвольной рецептуре», – отметил замглавы военного ведомства.

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