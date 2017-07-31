31.07.2017 (15:24)

В Ставропольском крае под руководством офицеров ЮВО проходит полевой выход студентов военных кафедр

На общевойсковом полигоне Николо-Александровский в Ставропольском крае проходит сбор студентов, обучающихся на военной кафедре Ставропольского государственного университета. В мероприятии принимают участие более 350 человек.

Под руководством опытных офицеров-наставников студенты на практике освоят ряд общевойсковых и специальных дисциплин.

На войсковом стрельбище обучаемые выполняют упражнения учебных стрельб из основных видов вооружения по появляющимся и движущимся целям на удалении до 850 метров от огневого рубежа. В целях более качественной подготовки будущих офицеров был вдвое увеличен расход боеприпасов. Так, в ходе занятий по огневой и тактико-специальной подготовке уже израсходовано более 2 тыс. патронов к стрелковому оружию.

Наряду с предметами специальной подготовки студенты изучают основы ведения маневренного боя, отрабатывают действия в обороне и наступлении.

После окончания военной кафедры и присвоения звания «лейтенант запаса» многие выпускники намерены заключить контракт с Министерством обороны для прохождения службы в рядах ВС РФ.

Сбор завершится сдачей итоговых экзаменов и зачетов по основным изучаемым дисциплинам.

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