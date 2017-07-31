31.07.2017 (15:16)

Краснодарское высшее военное авиационное училище летчиков выпустило молодых офицеров

Торжественные мероприятия, посвященные выпуску молодых офицеров, прошли в Краснодарском высшем военном авиационном училище летчиков (ВВАУЛ).

Среди 63 выпускников, пополнивших Воздушно-космические силы (ВКС), 4 золотых медалиста. 11 выпускников получили дипломы с отличием.

С началом офицерской службы молодых лейтенантов поздравили начальник штаба – заместитель командующего ВКС России генерал-майор Сергей Мещеряков, начальник Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков Заслуженный военный летчик Российской Федерации, военный летчик-снайпер полковник Виктор Ляхов, а также ветераны училища и ВКС.

Настоятель храма Иоанна Воина отец Владимир провел церемонию освящения молодых офицеров.

Завершились праздничные мероприятия традиционной церемонией прощания выпускников с Боевым знаменем училища и прохождением торжественным маршем под звуки знаменитого «Прощания славянки».

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