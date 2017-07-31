31.07.2017 (15:16)
Краснодарское высшее военное авиационное училище летчиков выпустило молодых офицеров
Торжественные мероприятия, посвященные выпуску молодых офицеров, прошли в Краснодарском высшем военном авиационном училище летчиков (ВВАУЛ).
Среди 63 выпускников, пополнивших Воздушно-космические силы (ВКС), 4 золотых медалиста. 11 выпускников получили дипломы с отличием.
С началом офицерской службы молодых лейтенантов поздравили начальник штаба – заместитель командующего ВКС России генерал-майор Сергей Мещеряков, начальник Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков Заслуженный военный летчик Российской Федерации, военный летчик-снайпер полковник Виктор Ляхов, а также ветераны училища и ВКС.
Настоятель храма Иоанна Воина отец Владимир провел церемонию освящения молодых офицеров.
Завершились праздничные мероприятия традиционной церемонией прощания выпускников с Боевым знаменем училища и прохождением торжественным маршем под звуки знаменитого «Прощания славянки».