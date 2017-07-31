31.07.2017 (15:08)

Завершился первый этап международного конкурса «Отличники войсковой разведки»

Сегодня завершился первый этап международного конкурса «Отличники войсковой разведки», который проводится на базе учебного комплекса Новосибирского высшего военного командного училища. Об этом сообщил главный судья конкурса, начальник разведки – заместитель начальника Главного штаба Сухопутных войск по разведке генерал-майор Владимир Николаевич Марусин.

Конкурс состоит из пяти этапов – «Десантирование и совершение марш-броска», «Соревнование механиков-водителей», «Комплекс препятствий «Тропа разведчика», «Стрельба» и «Выход разведывательного отделения в район сбора после выполнения задачи».

В конкурсе принимают участие сильнейшие разведчики Армении, Казахстана, Узбекистана, Зимбабве, Российской Федерации, Республики Беларусь и Китайской Народной Республики.

Российскую сторону представляет команда Новосибирского высшего военного командного училища, занявшая первое место по итогам всеармейского конкурса.

По итогам проведения первого этапа лидирует команда России, на втором месте команда из Узбекистана, третье место за республикой Беларусь, четвертое место за Китаем, пятое место за Казахстаном, шестое и седьмое соответственно за командами из Армении и Зимбабве.

Участие иностранных команд в международном конкурсе войсковых разведчиков демонстрирует стремление к развитию и укреплению военного сотрудничества. Старт состязаний войсковых разведчиков одной из самых закрытых структур говорит о расширении уровня доверия и дружественных связей между нашими армиями. Команды в напряженной борьбе демонстрируют свое высочайшее профессиональное мастерство, сплоченность и несгибаемую волю к победе.

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