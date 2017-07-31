31.07.2017 (14:57)

На Кавказе стартует молодежная добровольческая экспедиция «Оборонная тропа»

4 августа в станице Кардонинская Зеленчукского района Карачаево-Черкесии начнется 18-я патриотическая петербургская молодежная добровольческая экспедиция «Оборонная тропа». Об этом сообщил заместитель Министра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков

В год 75-летия битвы и победы советской армии на Кавказе экспедиция проводится при поддержке Управления Минобороны России по увековечению памяти погибших при защите Отечества. Маршрут экспедиции пролегает по территории Карачаево-Черкесии, Адыгеи, Краснодарского края и Республики Абхазия.

Также для оказания помощи и сопровождения экспедиции будут задействованы военнослужащие Южного военного округа и Пограничного управления ФСБ России.

Участники экспедиции проведут установку, реставрацию и восстановление мемориальных плит на горных перевалах России и Абхазии, где вели ожесточенные бои бойцы и горные стрелки Красной армии.

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