31.07.2017 (14:43)

Активная фаза внезапной проверки боеготовности войск ВВО началась на полигоне Цугол

Активная фаза самой масштабной проверки боевой готовности войск Восточного военного округа (ВВО) стартовала на полигоне Цугол в Забайкалье. От двух общевойсковых объединений округа привлечено до 8 тыс. военнослужащих, задействовано порядка 50 самолетов и вертолетов, а также свыше 3 тыс. единиц вооружения, военной и специальной техники.

В ходе мероприятий подразделения мотострелкового соединения общевойсковой армии ВВО, дислоцированной в Забайкальском крае, совершили марш протяженностью 150 км и с ходу преодолели водную преграду — реку Онон.

Во время марша колонны прикрывали ударные вертолеты Ми-24. Преодоление реки Онон осуществлялось по наплавному понтонному мосту, который навели инженеры соединения. Длина моста составила 120 м.

По мосту были переправлены на противоположный берег боевые машины пехоты БМП-2, танки Т-72Б3 и другая гусеничная техника.

В свою очередь, медицинский отряд специального назначения 321-го военного клинического госпиталя был поднят по тревоге и переброшен на полигон Цугол Забайкальского края для обеспечения мероприятий проверки боеготовности.

Военными медиками развернуты приемное отделение, операционно-реанимационное отделение, передвижной рентгенкабинет и специальная мобильная лаборатория.

Специалисты лаборатории ежедневно отбирают пробы воды и продуктов питания для мониторинга санитарно-гигиенического состояния.

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