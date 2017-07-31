31.07.2017 (14:23)

Россия лидирует на международном конкурсе «Отличники войсковой разведки», который походит в Новосибирске

Россия лидирует на международном конкурсе «Отличники войсковой разведки», который походит в Новосибирске, вторыми, обойдя команду Белоруссии, стали военнослужащие из Узбекистана, впервые участвующие в конкурсе. Об этом сегодня сообщил главный судья соревнований генерал-майор Владимир Марусин.

«Мы завершаем первый этап – десантирование и совершение марш-броска. Очень хороший результат показала команда Узбекистана», – рассказал журналистам Владимир Марусин по видеоконференцсвязи.

По его словам, первое место занимают российские разведчики, второе место – у Узбекистана, третьими завершили выступление белорусы, четвертым стал Китай.

Как рассказал возглавляющий команду Узбекистана полковник Шухрат Икрамов, наибольшие трудности у военнослужащих вызвали не сами задания, а суровые природные условия Сибири, которые сильно отличаются от узбекской местности.

«Благодаря участию в конкурсе мы являемся составной частью сообщества войсковых разведчиков, это очень важно для нас», – сказал Шухрат Икрамов, поблагодарив Минобороны России за теплый прием и высокую организацию соревнований.

На первом этапе конкурса российские и иностранные разведподразделения в полном составе и боевой экипировке десантировались из вертолета Ми-8 и вышли в назначенный пункт сбора, соблюдая боевой порядок и маскировку в условиях возможной встречи с условным противником. Затем разведчики совершили марш-бросок на 15 км в лесу без приборов для ориентирования и захватили в плен условного противника.

В соревнованиях «Отличники войсковой разведки» принимают участие военнослужащие из Армении, Белоруссии, Зимбабве, Казахстана, Китая, России и Узбекистана.

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