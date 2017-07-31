31.07.2017 (14:12)

В Волгоградской области стартовала индивидуальная гонка международного конкурса «Военное ралли»

В Волгоградской области на спецучастке стартовала индивидуальная гонка конкурса «Военное ралли» Армейских международных игр. В состязаниях принимают участие сборные Вооруженных Сил России и Египта на автомобилях УАЗ и КамАЗ.

Соревнуются военные водители только на специальных участках пересеченной местности, имеющей естественные препятствия – овраги с крутыми подъемами и спусками, песчаные дюны и другие.

Для объективного контроля за действиями экипажей на трассе применяются беспилотные летательные аппараты, на маршруте развернуты контрольные пункты с бригадами технической помощи и средствами эвакуации.

Индивидуальная гонка проходит по маршруту Волгоград – Астрахань, общая протяженность которого составляет 470 километров, в том числе 290 километров – специальный участок. Финишируют экипажи сегодня, а завтра состоится торжественная церемония награждения победителей первого этапа.

Маршрут проведения всех этапов «Военного ралли» проложен по территории Калмыкии, Астраханской и Волгоградской областей. Его общая протяженность около 1,7 тыс. километров.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице