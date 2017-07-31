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31.07.2017 (14:26)

Главный судья Армейских международных игр прогнозирует жаркую битву на Танковом биатлоне

Главный судья Армейских международных игр генерал-майор Дмитрий Горбатенко прогнозирует острую борьбу на Танковом биатлоне между лидерами соревнований.

«На сегодняшний момент российский и китайский экипажи выступили по стрельбе идеально, поразив все мишени. Но скоростные показатели российского болида на 30 секунд оказались выше, поэтому задел уже положен. И мы надеемся, что еще увидим острую конкурентную борьбу в Алабино», – сказал генерал-майор Дмитрий Горбатенко.

По его словам, сейчас можно говорить о том, что перед заездами вторых экипажей команд уже сложилась интрига.

Как рассказал главный судья Танкового биатлона полковник Роман Бинюков, по результатам первых заездов определились лидеры соревнований – это Россия, Китай, Белоруссия, Казахстан и Индия.

«По сравнению с прошлым годом практически все команды улучшили свой результат на две-три минуты. Будем ждать от китайских друзей высокого результата. Очень хорошо подготовлены экипажи», – заключил полковник Роман Бинюков.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Западный военный округ , Танковый биатлон , АрМИ
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