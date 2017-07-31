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31.07.2017 (13:53)

Военнослужащие в рамках «Эльбрусского кольца-2017» соревнуются в лазании в связках на скалодроме

В Приэльбрусье (п. Терскол) на базе Центра горной подготовки и выживания военнослужащие в рамках международного конкурса «Эльбрусское кольцо-2017» приступили к выполнению специальной задачи №2 «Лазание в связках на скалодроме».

В ходе второго соревновательного дня военнослужащим предстоит соревноваться в лазании в связках на скалодроме, высота которого составляет около 20 метров.

В соревновании принимают участие команды из России, Китая, Казахстана, Ирана, Марокко и Узбекистана.

Всего в соревнованиях задействовано более 70 человек, из состава подразделений, привлекаемых к выполнению задач в высокогорной местности.

Состязания проходят в рамках Армейских международных игр (АрМИ-2017). Данный вид соревнований проводится впервые в таком масштабе и имеет военно-прикладную направленность.

Пресс-служба Южного военного округа
Метки:
Южный военный округ , АрМИ , Эльбрусское кольцо
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