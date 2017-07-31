31.07.2017 (13:46)

На Балтийском флоте начался лагерный сбор ракетных войск и артиллерии армейского корпуса Балтийского флота

На Балтийском флоте (БФ) начался плановый лагерный сбор подразделений ракетных войск и артиллерии армейского корпуса. На полигоны в Калининградской области вышло более 700 военнослужащих, задействовано свыше 150 единиц боевой техники артиллерийских и ракетных частей корпуса, а также соединения морской пехоты сухопутных и береговых войск флота.

В ходе полевого выхода артиллеристам и ракетчикам предстоит выполнить свыше 200 различных огневых задач с применением реактивных систем залпового огня «Град», крупнокалиберных пушек «Гиацинт», самоходных артиллерийских установок «Акация», «Гвоздика», «Пион», «Нона», минометов «Поднос» и другого артиллерийского вооружения.

Помимо боевых стрельб экипажи и боевые расчёты отработают действия на марше, выполнят нормативы по развёртыванию и занятию огневых позиций, их инженерному оборудованию и маскировке.

Цель лагерного сбора — поэтапное слаживание артиллерийских и ракетных подразделений, совершенствование боевой выучки личного состава, повышение практических навыков командиров в управлении огнем при ведении обороны и наступления.

Артиллеристы выполнят упражнения контрольных стрельб и боевые стрельбы в составе подразделений. Венцом лагерного сбора станет тактическое учение по управлению огнем артиллерии армейского корпуса.

Лагерный сбор продлится до конца августа.

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