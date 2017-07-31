31.07.2017 (13:39)

Участники всероссийского юнармейского сбора примут участие в открытии международного конкурса «Глубина-2017» в Крыму

Сегодня в Севастополе стартовали соревнования юнармейцев в рамках ежегодного всероссийского сбора «Юный патриот».

Торжественная церемония открытия состязаний прошла на стадионе Севастопольского филиала Нахимовского военно-морского училища (Севастопольского президентского кадетского училища). В ней приняли участие 140 ребят из Крыма, Ростовской области, Адыгеи, Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии и других южных регионов.

Сегодня же юнармейцы провели первый этап военизированной эстафеты «Рубеж».

Ежедневно во второй половине дня для школьников спланирована культурно-познавательная программа, в рамках которой они посетят музей героической обороны и освобождения Севастополя, комплекс подземных сооружений в Балаклаве, входящий в состав музея фортификационных сооружений Черноморского флота, пройдут на катерах по бухтам города, посетят 35-ю береговую батарею и возложат цветы к Мемориалу защитникам Севастополя 1941-1942 гг.

Планируется, что 2 августа юнармейцы примут участие в церемонии торжественного открытия международного конкурса по водолазному мастерству «Глубина» в рамках Международных армейских игр в рамках АрМИ-2017. Накануне ребята получили возможность лично познакомиться с водолазными специалистами из Венесуэлы, Ирана, России, Сирии и Южно-Африканской Республики, которые вместе с юнармейцами приняли участие в праздновании Дня ВМФ России в Севастополе.

Планируется, что сбор «Юный патриот» в Севастополе завершится 4 августа.

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