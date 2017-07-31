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31.07.2017 (13:36)

В Севастополе приступили к расформированию парадного строя кораблей, принимавших участие в торжествах по случаю Дня ВМФ

Сегодня в Севастополе на внутреннем рейде одноименной бухты началось расформирование парадного строя из 8 кораблей, которые принимали участие в торжествах по случаю Дня Военно-Морского Флота России.

На кораблях демонтированы коммуникации и осветительные приборы, обеспечивавшие праздничную иллюминацию. Буксиры приступили к съёмке кораблей с парадных бочек и перешвартовке их на штатные причалы. Для обеспечения этого процесса привлечено 5 морских буксиров отряда судов обеспечения ЧФ.

Сегодня же к работе в Севастопольской бухте приступит самоходный плавучий кран, который в целях обеспечения безопасности судоходства выполнит подъём со дна бухты бетонных массивов парадных бочек и доставит их к местам хранения.

Пресс-служба Южного военного округа
Метки:
Черноморский флот , Военно-Морской Флот , Корабли
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