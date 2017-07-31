31.07.2017 (13:27)

Российские военнослужащие вышли в лидеры международного конкурса «Эльбрусское кольцо-2017»

В Кабардино-Балкарской Республике на базе Центра горной подготовки и выживания Терскол завершился первый соревновательный день международного конкурса «Эльбрусское кольцо-2017».

Военнослужащие шести сборных команд – Вооруженных Сил России, Китайской Народной Республики, Республики Казахстан, Исламской Республики Иран, Королевства Марокко, Республики Узбекистан – выполняли одно специальное задание: индивидуальное лазание. В составе каждой команды – 12 участников.

В индивидуальном лазании на скалодроме лучше всех с заданием справилась сборная Вооруженных Сил России. Результат россиян – 704 баллов, на втором месте сборная Казахстана – 639 баллов, на третьем – военнослужащие КНР (561 балл).

«Меня восхитил результат одного из лидера сборной России в индивидуальном лазании, он преодолел вертикальную стену высотой 15 метров за 29,23 секунды. Такой отрыв россиян в общем зачете соперникам будет сложно ликвидировать, несмотря на то, что впереди еще 13 специальных заданий, в том числе восхождение на самую высокую горную вершину Европы – Эльбрус (5642 м)», – подвел итог первого дня соревнований тренер ЦСКА по горной подготовке, вице-президент Федерации альпинизма России Иван Душарин.

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