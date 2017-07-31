Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Культура Документы Энциклопедия Мультимедиа
Главная  < Новости  < В стране  < Подробнее

31.07.2017 (13:27)

Российские военнослужащие вышли в лидеры международного конкурса «Эльбрусское кольцо-2017»

В Кабардино-Балкарской Республике на базе Центра горной подготовки и выживания Терскол завершился первый соревновательный день международного конкурса «Эльбрусское кольцо-2017».

Военнослужащие шести сборных команд – Вооруженных Сил России, Китайской Народной Республики, Республики Казахстан, Исламской Республики Иран, Королевства Марокко, Республики Узбекистан – выполняли одно специальное задание:  индивидуальное лазание. В составе каждой команды – 12 участников.

В индивидуальном лазании на скалодроме лучше всех с заданием справилась сборная Вооруженных Сил России. Результат россиян – 704 баллов, на втором месте сборная Казахстана – 639 баллов, на третьем – военнослужащие  КНР (561 балл).

«Меня восхитил результат одного из лидера сборной России в индивидуальном лазании, он преодолел вертикальную стену высотой 15 метров за 29,23 секунды. Такой отрыв россиян в общем зачете соперникам будет сложно ликвидировать, несмотря на то, что впереди еще 13 специальных заданий, в том числе восхождение на самую высокую горную вершину Европы – Эльбрус (5642 м)», – подвел итог первого дня соревнований тренер ЦСКА по горной подготовке, вице-президент Федерации альпинизма России Иван Душарин.  

Пресс-служба Южного военного округа
Метки:
Южный военный округ , АрМИ , Эльбрусское кольцо
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false