31.07.2017 (13:03)

В Севастополе завершилась экспедиция по поиску затонувших во времена Великой Отечественной войны кораблей и подлодок

В Севастополе завершилась экспедиция по поиску затонувших во времена Великой Отечественной войны кораблей и подлодок в акватории Черного моря и начался второй этап экспедиции в Аджимушкайских каменоломнях, где поисковики будут искать останки погибших защитников Керчи. Об этом сообщил заместитель Министра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков.

В ходе первой части экспедиции пройдено 500 миль, исследовано сканированием 25 квадратных миль, найдено 10 объектов, из них идентифицировано и паспортизировано 4, проведена церемония отдания воинских почестей с возложением венков на воду почетным караулом на месте гибели паспортизированных кораблей с экипажами.

Со дна Черного моря подняты с АКА-76 – «Катюша», с БКА-73 – пушка «Лендера» и СВТ-винтовка, останков не обнаружено, к сожалению, самолета ИЛ-2 в предполагаемом районе поиска не обнаружен.

В сухопутной части экспедиции будет задействован личный состав 90-го отдельного специального поискового батальона Западного военного округа в количестве 25 человек, который завтра прибудет на место проведения поисковых работ.

В двух этапах экспедиции принимают участие около 100 человек и суда Черноморского флота.

В составе экспедиции задействованы представители поискового движения России, Российского военно-исторического общества, Русского географического общества, а также Управления Минобороны по увековечению памяти погибших при защите Отечества.



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