31.07.2017 (12:49)

Командующий Северным флотом наградил победителей и призёров открытого командного чемпионата «Заполярный рубеж»

На Северном флоте прошёл открытый командный чемпионат «Заполярный рубеж» – бег по пересечённой местности с преодолением естественных и искусственных препятствий.

В спортивном состязании приняли участие 40 команд, около 200 участников. Они были разделены на две группы: в первую вошли команды, в составе которых были исключительно представители сильного пола, во второй (смешанной) были и представительницы слабого пола.

По результатам открытого командного чемпионата «Заполярный рубеж» победителем в основной группе стала сборная Кольской флотилии разнородных сил Северного флота «Альбатрос». Второе место заняли представители объединения военно-воздушных сил и противовоздушной обороны СФ, третье – армейского корпуса СФ.

Во второй группе лидерами гонки была команда армейского корпуса. Вторыми стали представители объединения ВВС и ПВО, третьими – команда «Фитнес мастер».

Награждал победителей и призёров открытого командного чемпионата «Заполярный рубеж» командующий Северным флотом вице-адмирал Николай Евменов. Он поблагодарил участников и организаторов спортивного состязания за успешное проведение мероприятия. Вице-адмирал Николай Евменов отметил важность занятий спортом, привлечения к подобным мероприятиям как военнослужащих, так и гражданских специалистов, членов их семей. Командующий Северным флотом сказал, что на следующий год трасса данных соревнований будет более сложной.

В этом году по маршруту гонки протяжённостью около пяти километров было 14 естественных и искусственных препятствий с постепенным увеличением сложности. Это и восхождения, и спуски, и водные переправы, и заболоченные участки, над которыми зигзагами натянута веревка, а также стены, трамплины и прочие преграды.

Впервые подобные открытые командные соревнования под названием «Гонка Северный фронтир» состоялись в июле 2016 года. Они также проходили в главной базе Северного флота – в Североморске, в зоне Загородного парка. Организатором данного мероприятия выступило командование Краснознаменного Северного флота во взаимодействии с администрацией ЗАТО г. Североморск. Победителем гонки стала сборная 45-й армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Северного флота.

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