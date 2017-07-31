31.07.2017 (12:43)

Первый российский экипаж поставил абсолютный рекорд по скорости и меткости стрельбы за все время проведения Танкового биатлона

Первый российский экипаж поставил абсолютный рекорд по скорости и меткости стрельбы за все время проведения Танкового биатлона, сообщил главный судья Армейских международных игр генерал-майор Дмитрий Горбатенко.

По его словам, в прошлом году лучший результат в индивидуальных заездах показала китайская команда – танк пришел к финишу за 21 минуту 3 секунды, при этом танкисты не поразили одну из мишеней.

Первый российский экипаж, выступающий на играх этого года, показал лучшее время – 19 минут 10 секунд, ни разу не промахнувшись. В прошлом году лучшим временем россиян стали 23 минуты 18 секунд при одном промахе.

Как сообщил главный судья танкового биатлона полковник Роман Бинюков, по результатам двух дней соревнований Россия занимает первое место в турнирной таблице, второй стала китайская команда, замыкает тройку лидеров Белоруссия.

Сегодня начались индивидуальные заезды вторых экипажей команд.

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