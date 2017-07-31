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31.07.2017 (11:18)

Около 50 летательных аппаратов ВВО планируется задействовать в российско-индийском учении «Индра-2017»

В ходе проведения авиационной части совместного межвидового российско-индийского учения «Индра-2017» планируется отработать комплекс задач по пресечению международной террористической деятельности.

Авиационная часть учения состоится во второй половине октября – начале ноября текущего года на полигонах, дислоцированных в Приморском крае.

При розыгрыше практической части учения авиация ВВО отработает задачи по уничтожению групп условных незаконных вооруженных формирований.

Всего от Восточного военного округа в мероприятии будет задействовано около 50 летательных аппаратов, в том числе более 30 самолетов, в частности, новейшие истребители СУ-30СМ.

Помимо этого в учении будет задействовано около 20 вертолетов, в их числе Ми-8АМТШ «Терминатор», а также ряд современных систем и комплексов ПВО, таких как С-300, С-400 и «Панцирь-С».

Пресс-служба Восточного военного округа
Метки:
Авиация , Самолеты , Вертолеты , Учения , Восточный военный округ , Полигон , Антитеррор , Индра-2017
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