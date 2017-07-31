31.07.2017 (11:11)

В Восточном военном округе стартовал масштабный полевой выход подразделений РЭБ

На полигонах Восточного военного округа (ВВО), дислоцированных в регионах Восточной Сибири и Дальнего Востока, стартовал масштабный полевой выход подразделений радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Для выполнения задач по предназначению военнослужащие были подняты по учебной тревоге и совершили марши на штатной технике на полигоны округа, где выполнили нормативы по развертыванию современных комплексов РЭБ, в частности, «Красуха» и «Борисоглебск-2».

На марше специалисты РЭБ отработали задачи по противодействию диверсионно-разведывательным группам условного противника и преодолению зараженных участков местности.

В ходе практической части полевого выхода расчеты отработают подавление средств сотовой связи и прикрытие боевых позиций войск от поражения крылатыми ракетами условного противника, а также специальные задачи по подавлению аппаратуры GPS навигации.

Кроме того, будет выполнен комплекс мероприятий по борьбе с беспилотными летательными аппаратами условного противника.

К мероприятиям боевой подготовки, которые продлятся до конца августа, привлечено около 1 тыс. человек, задействовано более 150 единиц специальной техники.

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