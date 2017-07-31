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31.07.2017 (12:40)

На полигоне в Подмосковье участники конкурса АрМИ-2017 «Дорожный патруль» провели тренировки на патрульных автомобилях «Лада Веста»

На полигоне Ногинский в Московской области команды, прибывшие для участия в международном конкурсе «Дорожный патруль» Армейских международных игр-2017, провели тренировочные заезды на патрульных автомобилях «Лада Веста» для отработки техники преодоления сложных участков трассы, специально оборудованной труднопроходимыми искусственными препятствиями.

Представители иностранных армий проверили техническую готовность автомобильной техники и протестировали ее управляемость и маневренные возможности при экстремальных режимах вождения на сложных участках соревновательной трассы.

Международный конкурс «Дорожный патруль» пройдет в рамках Армейских международных игр-2017 с 5 по 10 августа на полигоне Ногинский Военного института (общевойскового) Военного учебно-научного центра Сухопутных войск «Общевойсковая академия Вооруженных Сил Российской Федерации» (д. Ямкино Ногинского района Московской области). В международных соревнованиях принимают участие команды военных автомобильных инспекций России, Казахстана и Узбекистана. 

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
АрМИ , Дорожный патруль
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