31.07.2017 (11:04)

Спортсмены ВВО успешно выступили на чемпионате мира по стрельбе из лука среди военнослужащих

Военнослужащие Восточного военного округа завоевали золотые медали в личном и командном первенствах соревнований по стрельбе из лука на чемпионате мира среди военнослужащих, который состоялся в Фонтенбло (Франция).

Туяна Дашидоржиева и Александр Дамбаев стали победителями в личном зачете, в командных соревнованиях в блочном луке среди мужчин победу одержали Антон Булаев, Александр Дамбаев, Виктор Калашников.

Помимо этого Туяна Дашидоржиева, Елена Осипова и Саяна Цыремпилова – представительницы ВВО взяли золото в классическом луке среди женских команд.

Всего за победу на завершившемся чемпионате мира боролись военнослужащие-спортсмены из 12 стран.

Справочно:

Представлять Российскую Федерацию на международной арене престижного чемпионата честь выпала сильнейшим спортсменам-военнослужащим Восточного военного округа:

Дамбаеву Александру Сергеевичу - мастеру спорта России международного класса по стрельбе из лука, члену сборной команды Забайкальского края, члену сборной команды России. В его активе уже 9 золотых, 2 серебряных и 1 бронзовая медаль.

Цыремпиловой Саянен Галсановне - мастеру спорта международного класса по стрельбе из лука, члену сборной команды Забайкальского края, члену сборной команды России, лауреату премии Президента РФ 2008 года.

Дашидоржиевой Туяне Норполовне – воспитаннице СДЮСШОР Спортивного центра (Чита) филиала ФАУ МО «ЦСКА» (СКА, Хабаровск), в ее активе золотая медаль (в составе команды) на Чемпионате мира (Копенгаген, Дания), бронзовая медаль на всемирной Универсиаде (в составе команды) (Кванджу, Республика Корея), серебряная медаль (в составе команды) на Олимпийских играх 2016 (Рио-де-Жанейро).

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