31.07.2017 (10:52)

Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу прибыл в Центральный военный округ

Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу прибыл в Центральный военный округ (ЦВО) для инспекции хода строительства объектов военной и социальной инфраструктуры в рамках выполнения плана деятельности округа до 2020 года.

Также глава военного ведомства заслушает командующего войсками ЦВО генерал-полковника Владимира Зарудницкого о выполнении мероприятий боевой подготовки соединений и частей, дислоцированных в регионе, в том числе о готовности воинских частей к приему и эксплуатации новых образцов вооружения и техники.

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