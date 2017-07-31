31.07.2017 (10:52)
Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу прибыл в Центральный военный округ
Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу прибыл в Центральный военный округ (ЦВО) для инспекции хода строительства объектов военной и социальной инфраструктуры в рамках выполнения плана деятельности округа до 2020 года.
Также глава военного ведомства заслушает командующего войсками ЦВО генерал-полковника Владимира Зарудницкого о выполнении мероприятий боевой подготовки соединений и частей, дислоцированных в регионе, в том числе о готовности воинских частей к приему и эксплуатации новых образцов вооружения и техники.
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