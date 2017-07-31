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31.07.2017 (10:37)

В Оперативной группе российских войск в Приднестровье началось боевое слаживание рот

Военнослужащие Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) продолжат совершенствовать своё профессиональное мастерство и полевую выучку в составе рот.

На данном этапе отрабатываются  вопросы ведения позиционной и маневренной обороне. Особое внимание уделяется управлению командирами рот подчиненными подразделениями и организации взаимодействия с миротворцами.

Следующим этапом подготовки станет слаживание мотострелкового батальона для действий в составе российского воинского контингента миротворческих сил.

В рамках подготовки мотострелкового батальона к заступлению в Зону безопасности в начале октября планируется провести полевой выход, который  станет финальным этапом проверки готовности подразделения к несению службы на миротворческих постах и контрольно-пропускных пунктах.

Пресс-служба Западного военного округа
Метки:
Сухопутные войска , Западный военный округ , Боевая подготовка , Приднестровье
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