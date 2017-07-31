31.07.2017 (10:15)

На открытии АрМИ-2017 ДОСААФ России провело презентацию конного биатлона, выступления собаководов и авиамоделистов

Свыше 1800 спортсменов и юнармейцев ДОСААФ России принимают участие в Армейских международных играх-2017.

В финальных состязаниях АрМИ-2017 оборонное общество будет представлено в трех направлениях: «Лига ветеранов», соревнования военно-патриотических клубов и состязания по авиационным, техническим, военно-прикладным и служебно-прикладным видам спорта.

В день открытия игр ДОСААФ России на полигоне Алабино провело презентацию конного биатлона, показательные выступления собаководов и авиамоделистов.

Команды «Лиги ветеранов», состоящие из мастеров производственного обучения практического вождения машин ДОСААФ, инструкторов-водолазов и инструкторов-кинологов оборонного общества, студентов профильных вузов, участвуют в шести конкурсах: «Военно-медицинская эстафета», «Мастера автобронетанковой техники», «Рембат», «Глубина», «Верный друг» и «Дорожный патруль». Они состязаются наравне со сборными командами разных стран, но вне зачета.

В рамках конкурсов «Танковый биатлон», «Военно-медицинская эстафета», «Рембат», «Глубина», «Безопасный маршрут», «Инженерная формула» и «Отличники войсковой разведки» состоятся соревнования по военизированной эстафете. В них примут участие юнармейцы из Ассоциации военно-патриотических клубов ДОСААФ России.

Также на территории разных полигонов, задействованных в АрМИ-2017, состоятся состязания с участием профессиональных спортсменов ДОСААФ России. Так, в рамках конкурса «Танковый биатлон» пройдут соревнования по мотобиатлону, автомобильному спорту (ралли-рейд), вертолетному спорту, пейнтболу, страйкболу, стрельбе из арбалета, спортивному стрелковому многоборью, практической стрельбе из пистолета.

В рамках конкурса «Рембат» состоятся показательные выступления авто- и мотоспортсменов, спортсменов-парашютистов. В конкурсе «Глубина» ДОСААФ России проведет состязания по радиоспорту (многоборье радистов МР-4) и лично-командные соревнования по парашютному спорту. Зрители полигона Андреевское озеро (конкурсы «Безопасный маршрут» и «Инженерная формула») увидят выступления спортсменов оборонного общества по авиамодельному и мотоциклетному видам спорта, служебно-прикладному собаководству.

В день открытия АрМИ-2017 на полигоне Алабино ДОСААФ России совместно с Казачьим конным союзом и Федерацией конного спорта России провело презентацию нового военно-прикладного вида спорта – конного биатлона и многоборья. Зрители увидели некоторые элементы этой дисциплины: взаимодействие с конём как с боевой единицей, преодоление трассы с препятствиями, стрельба из длинноствольного оружия и джигитовка.

Также в рамках конкурса «Танковый биатлон» ДОСААФ России организовало показательные выступления по авиамодельному спорту «воздушный бой» и по служебно-прикладному собаководству.

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