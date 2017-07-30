30.07.2017 (09:56)

Соединения и воинские части ВВО встречают молодых лейтенантов-выпускников этого года

В соединения и воинские части Восточного военного округа (ВВО) начали прибывать первые лейтенанты-выпускники военных училищ, институтов и университета Минобороны России.

Уже около 130 специалистов различных видов и родов войск, в частности, мотострелковых, танковых, артиллерии и связи получили распределение в воинские части округа.

Помимо этого в ряде учебных заведений Министерства обороны продолжаются выпуски молодых офицеров, в частности, военно-медицинского профиля, часть из которых в ближайшее время прибудет для прохождения службы в соединения ВВО.

Кроме того, с начала текущего года кадровыми органами были восстановлены из запаса свыше 240 офицеров.

Для приёма и размещения прибывающих офицеров в округе на всех уровнях работают оперативные группы, создан специальный резерв жилья, оперативно решается вопрос получения льготных выплат и компенсаций.

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