Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Культура Документы Энциклопедия Мультимедиа
Главная  < Новости  < В стране  < Подробнее

30.07.2017 (09:56)

Соединения и воинские части ВВО встречают молодых лейтенантов-выпускников этого года

В соединения и воинские части Восточного военного округа (ВВО) начали прибывать первые лейтенанты-выпускники военных училищ, институтов и университета Минобороны России.

Уже около 130 специалистов различных видов и родов войск, в частности, мотострелковых, танковых, артиллерии и связи получили распределение в воинские части округа.

Помимо этого в ряде учебных заведений Министерства обороны продолжаются выпуски молодых офицеров, в частности, военно-медицинского профиля, часть из которых в ближайшее время прибудет для прохождения службы в соединения ВВО.

Кроме того, с начала текущего года кадровыми органами были восстановлены из запаса свыше 240 офицеров.

Для приёма и размещения прибывающих офицеров в округе на всех уровнях работают оперативные группы, создан специальный резерв жилья, оперативно решается вопрос получения льготных выплат и компенсаций.

Пресс-служба Восточного военного округа
Метки:
Служба по контракту , Восточный военный округ , Социальное развитие , Жилье
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false