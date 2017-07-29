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29.07.2017 (09:50)

На Камчатке решен квартирный вопрос 386 семей военнослужащих ВВО

С начала текущего года 275 военнослужащих Восточного военного округа (ВВО), проходящих службу на полуострове Камчатка, получили служебные жилые.

Вновь прибывшим военнослужащим выделены квартиры и комнаты, которые освобождены офицерами, убывшими к новым местам службы или получившими жилье на постоянной основе в избранном месте жительства.

Кроме того, с начала текущего года 16 семей офицеров ВВО обеспечено готовыми квартирами для постоянного проживания в Камчатском крае, а 95 военнослужащим выделено более 522 миллионов рублей в форме денежных субсидий для приобретения или строительства постоянного жилья.

Всего на Камчатке в первом полугодии текущего года решили свой жилищный вопрос 386 военнослужащих округа.

Пресс-служба Восточного военного округа
Метки:
Восточный военный округ , Социальное развитие , Жилье
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