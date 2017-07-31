31.07.2017 (09:06)

Морские пехотинцы готовятся преодолевать водные преграды на международном конкурсе «Морской десант -2017»

Участники конкурса по полевой выучке среди подразделений морской пехоты «Морской десант — 2017» из Китая, Венесуэлы и Ирана изучают трассу и осваивают российскую технику на плаву.

Морские пехотинцы из Китая, Венесуэлы и Ирана приступили к вождению бронетранспортёров БТР-80 на воде на полигоне «Клерк», где пройдет завершающий этап соревнования.

Вначале водных испытаний экипажи боевых машин провели замочку техники для проверки ее герметичности и плавучести. После этого команды в составе отделений с российскими инструкторами выполнили упражнение на тренажере, имитирующем сход боевой машины с аппарели большого десантного корабля и преодолели «водную змейку».

Затем водители-механики отработали навыки вождения бронетранспортеров БТР-80 по маршруту с преодолением различных препятствий — колейного моста, рва, прохода между столбами. Кроме того, наводчики боевых машин и стрелки потренировались в стрельбе по мишенным позициям, имитирующим надводные, береговые и воздушные цели.

Всего в конкурсе по полевой выучке среди подразделений морской пехоты «Морской десант — 2017» задействовано более 200 военнослужащих из России, Китая, Ирана и Венесуэлы и свыше 20 единиц боевой техники.

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