31.07.2017 (08:38)

Во Владивостоке пройдет церемония открытия международных конкурсов «Кубок моря» и «Морской десант»

Завтра в 11.00 на территории водной станции ТОФ во Владивостоке состоится торжественная церемония открытия международных конкурсов «Кубок моря — 2017» и «Морской десант — 2017».

Церемония открытия конкурсов международных армейских игр 2017 года начнется с торжественного построения команд, представляющих Вооружённые Силы России, Китая, Венесуэлы и Ирана, и подъема флага международных игр «АрМИ — 2017».

За «Кубок моря» будут соревноваться экипажи корветов «Совершенный» и «Хуангши». За звание лучших «Морских пехотинцев» — будут бороться военнослужащие из России, Китая, Венесуэлы и Ирана.

Международные конкурсы «Кубок моря - 2017» и «Морской десант — 2017» пройдут на базе Тихоокеанского флота в период с 01 по 12 августа.

Справочно:

Международный конкурс по полевой выучке «Морской Десант — 2017» проводится среди подразделений морской пехоты государств – участников конкурса. Состоит из трех этапов, за каждый этап начисляются баллы, по сумме которых и определяется победитель.

Международный конкурс по морской выучке «Кубок моря — 2017» состоит из трех этапов: первый — применение вооружения корабля по предназначению, второй — соревнование по борьбе за живучесть корабля и третий — соревнование по морской выучке и спасательной подготовке.

Целями конкурсов являются: укрепление международного военного и военно-технического сотрудничества, повышение престижа военной службы, повышение уровня профессиональной выучки участников, развитие состязательности военнослужащих участвующих в конкурсах.

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