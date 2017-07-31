31.07.2017 (04:03)

На полигоне Воздушно-десантных войск НОАК «Хаодянь» в Китае стартовала первая гонка на боевых машинах в рамках конкурса «Десантный взвод - 2017»

Сегодня стартовала самая динамичная часть первого этапа состязаний десантный взводов армий Китая, Казахстана и России «Индивидуальная гонка на боевых машинах».

Соревнования открыла команда ВДВ Казахстана, затем эстафету гонки примет Китай, а завершат день гонок на гусеничных боевых машинах десантные экипажи России.

По окончанию состязаний экипажей судьи подведут итоги всего этапа и определят команду-лидера.

В ходе заездов экипажи один за другим будут покидать место старта и постараются за максимально короткое время преодолеть трассу в более 4000 метров имеющую 11 препятствий различной сложности.

Во время прохода трассы с препятствиями для БМД предусмотрена короткая остановка, где экипаж снаряжает боеприпасами комплекс вооружения боевой машины и проводит стрельбу по появляющимся целям на дистанции от 700 до 1600 метров.

Первый этап состязаний «Десантный взвод — 2017» разделен на две части, в которых выполняются мероприятия конкурса командой в пешем порядке и экипажами на боевых машинах.

В первой половине первого этапа конкурса осуществлялось десантирование личного состава взводов разных армий мира на ограниченную площадку приземления в горах, сбора команд и совершения ими десятикилометрового марш-броска по пересеченной местности.

Сегодня завершается вторая половина первого этапа состязаний «Десантный взвод-2017».

Международный конкурс «Десантный взвод» впервые проводимый на территории Китайской Народной Республики в рамках Армейских международных игр — 2017 будет проходить на полигоне «Хаодянь» ВДВ НОАК до 12 августа 2017 года включительно.

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