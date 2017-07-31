31.07.2017 (01:35)

В Китае провели жеребьевку конкурса «Десантный взвод-2017» перед первой гонкой на боевых машинах

Сегодня в штабе конкурса «Десантный взвод-2107» на территории одной из воинских частей ВДВ НОАК судьи в присутствии старших команд от семи стран участниц конкурса, команды, участвующие в гонке на боевых машинах, провели жеребьевку для определения очередности заездов экипажей.

В ходе жеребьевки было определено, что первой стартует на боевых машинах команда Казахстана, вторыми команда Китая, а третьими команда от ВДВ России.

После жеребьевки старшие команд осмотрели мишени и завизировали их личными подписями для подтверждения оригинальности каждой устанавливаемой на полигоне цели.

«Индивидуальная гонка на боевых машинах» будет проходить на полигоне «Хаодянь» в Китае по горному маршруту, имеющему большое количество крутых подъемов и спусков.

Международный конкурс «Десантный взвод» впервые проводимый на территории Китайской Народной Республики в рамках Армейских международных игр – 2017 будет проходить на полигоне «Хаодянь» ВДВ НОАК до 12 августа 2017 года включительно.

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