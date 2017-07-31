31.07.2017 (05:32)

Знаменитая песня «Катюша» в Китае стала гимном «АрМИ-2017»

Знаменитая российская песня «Катюша» стала символом армейских международных игр «АрМИ-2017», проходящих на полигоне «Корла» в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР. В ходе церемонии открытия игр на русском языке ее исполнил ансамбль песни и пляски ВКС. Эту полюбившуюся в Китае песню встретили бурными аплодисментами: около 5.000 зрителей встали и с места начали подпевать российскому коллективу. Оказывается здесь, на северо-западе КНР её знают большинство местных жителей, независимо от национальной принадлежности. Именно поэтому специально для коллег из КНР российская команда международного конкурса «Мастер-оружейник» выучила «Катюшу» на китайском языке. На заключительном гала-концерте песня станет не только гимном «АрМИ», но и символом международного военного сотрудничества.

На полигоне «Корла» министерства обороны Китая пройдёт сразу четыре конкурса «АрМИ»: «Безопасная среда», «Чистое небо», «Мастер-оружейник» и «Суворовский натиск».

Всего на территории Китая состоится 6 международных конкурсов «АрМИ-2017».

Международные армейские игры на территории Китая (АрМИ-2017) будут проводиться с 30 июля по 12 августа.

Армейские международные игры в этом году пройдут на 22 полигонах России, Белоруссии, Азербайджана, Казахстана и Китая в 14 дней непрерывных состязаний.

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