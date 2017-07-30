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30.07.2017 (21:45)

Уральские музыканты представили программу «Из России с любовью» на крупнейшей военной базе РФ за границей

Ансамбль Дома офицеров Центрального военного округа «Созвездие Урала» (г. Екатеринбург) представил новую оригинальную концертную программу «Из России с любовью» на крупнейшей военной базе России заграницей. Зрителями вокальных и танцевальных номеров стали солдаты и офицеры, их жены, дети и гости военного городка в Душанбе.

В новую программу вошли народная и современная хореография, популярные и военно-патриотической песни. Особенно тепло были приняты композиции «Россия», «Черемуха» и «Казаки». По словам командования, артисты сумели передали военнослужащим заряд положительных эмоций и энергетику родной культуры.

Это первый приезд музыкантов в 201-ювоенную базу, ранее популярный уральский коллектив неоднократно выступал для российских летчиков в Сирии.

Пресс-служба Центрального военного округа
Метки:
Центральный военный округ , Концерты
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