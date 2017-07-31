31.07.2017 (05:31)

Наблюдатели из Китая и Индии посетили открытие второго Международного кинологического конкурса «Верный друг»

Делегация наблюдателей Народно-освободительной армии Китая и Вооруженных сил Индии побывали в Учебном центре служебного собаководства Вооруженных Сил Российской Федерации, где прошло торжественное открытие второго Международного кинологического конкурса «Верный друг».

Под руководством главного судьи международного кинологического конкурса «Верный друг» генерал-майора Владимира Головачева, гостям были показаны места проведения предстоящих соревнований, отдельные элементы учебно-материальной базы.

В военном городке были показаны маршруты и места проведения основных этапов состязания, разъяснен порядок преодоления препятствий и ведения стрельбы на огневых рубежах.

Организационный комитет конкурса довел подробную информацию о материально-техническом, медицинском и ветеринарном обеспечении питомцев и их хозяев, порядок получения и хранения оружия и материальных средств.

Рабочим группам от стран-участниц была предоставлена исчерпывающая информация о порядке проведения состязаний. Обсужден порядок доставки команд к местам проведения конкурса.

Справочно:

Международный этап кинологического конкурса в рамках III международных Армейских игр - 2017 проходит с 30 июля по 10 августа 2017 года в учебном центре служебного собаководства Вооруженных Сил Российской Федерации в Подмосковье.

Кинологический конкурс «Верный друг» состоит из 4-х упражнений, которые будут оцениваться на быстроту и правильность выполнения заданий конкурсантами.

Участники со своими питомцами посоревнуются в «Дог биатлоне» на 3,2 км., который пройдет по принципу индивидуальной гонки с двумя огневыми рубежами для стрельбы из мелкокалиберной винтовки Би-7-2 (калибр 5,6 мм.) из положения лежа и стоя.

Во втором упражнении «Защитная служба» будет проведено задержание и досмотр нарушителя, а так же практически отработаны вопросы защиты от нападения нарушителя с его последующим конвоированием.

Третьим испытанием станет «Дог биатлон — эстафета», — в которой команда из 4 участников со служебными собаками преодолеет дистанцию 1,6 км., выполнив практическую стрельбу из положения стоя.

В завершающем упражнении кинологи продемонстрируют навыки преодоления со служебными собаками специализированной 300-метровой полосы препятствий.

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