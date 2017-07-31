31.07.2017 (05:01)

В Подмосковье более 60 школьников произнесли клятву верности юнармейца на открытии международного кинологического конкурса «Верный друг»

30 июля в Учебном центре служебного собаководства Вооруженных Сил Российской Федерации состоялось торжественное открытие второго Международного кинологического конкурса «Верный друг».

В состязаниях, проводимых в рамках проведения Армейских международных игр-2017, принимают участие команды Российской Федерации, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Республики Узбекистан, а также Арабской Республики Египет. Вне конкурсной программы выступит команда ДОСААФ.

В качестве почетных гостей мероприятие посетили главы и представители администраций Дмитровского и Талдомского районов Подмосковья, руководство ДОСААФ, известные общественные деятели, артисты, ветераны кинологической службы и центра служебного собаководства ВС РФ, которые в своих выступления поздравили всех участников конкурса и пожелали удачи в выполнении испытаний конкурса.

«Год назад состоялся первый международный кинологический конкурс «Верный друг, — сказал в своем приветственном слове главный судья соревнований, начальник Управления службы войск и безопасности военной службы Минобороны России генерал-майор Владимир Головачёв. — Он стал ярким зрелищем и вызвал огромный интерес в стране и за рубежом. Сегодня мы даем старт новому сезону состязаний военных кинологов. Армейские игры мало чем отличаются от мировых спортивных первенств. Правда, принцип «Главное – не победа, а участие» здесь не работает. Для военных любая задача должна быть выполнена. Мы должны побеждать» .

После поднятия флага конкурса «Верный друг» состоялось показное выступление с акробатическими элементами по владению личным оружием военнослужащих 1-го стрелкового Семеновского полка «Дефиле с карабинами». Под различные популярные мелодии военнослужащие показали свое мастерство.

Участников и гостей церемонии открытия приветствовали военно-патриотические коллективы из Подмосковья, а также российские чемпионы по «танцам с собаками» и пастушьей службы.

В завершении мероприятия состоялась церемония принесения клятвы юнармейца отрядами из Дмитровского и Талдомского районов Подмосковья. Более 60 школьников поклялись на верность всероссийскому военно-патриотическому общественному движению.

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