30.07.2017 (17:10)

Замминистра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков ответил на вопросы «Красной звезды» ко Дню Тыла Вооруженных Сил

Вниманию читателя очередного номера газеты «Красная звезда» предлагается интервью с заместителем Министра обороны РФ генералом армии Дмитрием Булгаковым, который рассказал о нынешнем состоянии и перспективах развития системы материально-технического обеспечения войск.

Газета помещает большой фоторепортаж о Главном военно-морской параде, а также о военно-морских парадах в других портовых городах России и сирийском порту Тартус, посвященных Дню Военно-Морского Флота России.

Рассказывается также о посещении Президентом РФ Владимиром Путиным новой Многопрофильной клиники Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова.

Кроме того, «Красная звезда» подробно информирует о торжественной церемонии открытия Армейских международных игр, в рамках которых в этом году проходят 28 конкурсов на 22 полигонах пяти государств. Сообщается о первых результатах международных состязаний.

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