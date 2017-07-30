Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Культура Документы Энциклопедия Мультимедиа
Главная  < Новости  < В стране  < Подробнее

30.07.2017 (22:55)

Главнокомандующий Сухопутными войсками заявил, что российские танкисты готовы соревноваться с танкистами НАТО на АрМИ

Российские танкисты готовы соревноваться с танкистами НАТО на Армейских международных играх. Об этом сегодня сообщил главнокомандующий Сухопутными войсками генерал-полковник Олег Салюков.

«Мы разослали приглашения в 78 стран, включая страны НАТО», — сказал генерал-полковник Олег Салюков. — Когда меня спрашивают об этом, я отшучиваюсь: может быть они не готовы. Но мы готовы к честным соревнованиям».

Он выразил мнение, что российские военнослужащие могут хорошо выступить в любой дисциплине и показать отличную боевую подготовку.

«Но сейчас, к сожалению, обстановка не особо способствует. Но мы готовы, и министр об этом говорил, и мы их приглашаем», — подчеркнул главком.

По его словам, одним из главных принципов Армейских международных игр – демонстрация боевой выучки на соревнованиях в дружеской атмосфере.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Сухопутные войска
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false