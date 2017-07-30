30.07.2017 (22:55)
Главнокомандующий Сухопутными войсками заявил, что российские танкисты готовы соревноваться с танкистами НАТО на АрМИ
Российские танкисты готовы соревноваться с танкистами НАТО на Армейских международных играх. Об этом сегодня сообщил главнокомандующий Сухопутными войсками генерал-полковник Олег Салюков.
«Мы разослали приглашения в 78 стран, включая страны НАТО», — сказал генерал-полковник Олег Салюков. — Когда меня спрашивают об этом, я отшучиваюсь: может быть они не готовы. Но мы готовы к честным соревнованиям».
Он выразил мнение, что российские военнослужащие могут хорошо выступить в любой дисциплине и показать отличную боевую подготовку.
«Но сейчас, к сожалению, обстановка не особо способствует. Но мы готовы, и министр об этом говорил, и мы их приглашаем», — подчеркнул главком.
По его словам, одним из главных принципов Армейских международных игр – демонстрация боевой выучки на соревнованиях в дружеской атмосфере.