30.07.2017 (20:40)

Для обеспечения объективного судейства на АрМИ-2017 используются беспилотники

Средства объективного контроля, в том числе беспилотные летательные аппараты, используются для обеспечения беспристрастного судейства на соревнованиях Армейских международных игр. Об этом сегодня сообщил главный судья АрМИ-2017 генерал-майор Дмитрий Горбатенко.

«В судействе конкурсов задействованы технические работники и полевые арбитры, — сказал генерал-майор Дмитрий Горбатенко. — Также мы активно применяем средства фото- и видеофиксации, а также специальные системы, которые позволяют объективно оценивать результаты поражения целей в более сложных конкурсах, таких как «Авиадартс», «Чистое небо» и «Ключи от неба», где применяются зенитно-ракетные комплексы».

Он заявил, что такие комплексы применяются и в конкурсе «Мастера артиллерийского огня», где с помощью беспилотных летательных аппаратов фиксируется поражение целей».

По словам главного судьи АрМИ-2017, во всех странах, на территории которых проходят соревнования, одинаковый подход к судейству.

«В состав судейской комиссии на соревнованиях входят представители государств-участников конкурса. Главный судья конкурса назначается от того государства, на территории которого проходит то или иное состязание», — рассказал генерал-майор Дмитрий Горбатенко.

Главная судейская комиссия состоит из представителей всех государств, которые участвуют в играх.

По его словам, задача судейской комиссии на конкурсе — максимально объективно вынести решение по всем соревновательным моментам, а главной судейской комиссии – определить, исходя из рейтинга, в основу которого положен медальный зачет, государство-лидера для вручения ему переходящего кубка Армейских международных игр.

«Вторая задача комиссии — это рассмотрение апелляций или спорных моментов. Таким образом у нас двухуровневая система судейства, которая позволяет максимально объективно оценивать результаты соревнований", - резюмировал генерал-майор Дмитрий Горбатенко.

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