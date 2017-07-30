30.07.2017 (23:50)

Военная миссия Великобритании и Норвегии выполнит наблюдательный полет над территорией России

В период с 31 июля по 4 августа в рамках реализации международного Договора по открытому небу совместная миссия Великобритании и Норвегии выполнит наблюдательный полет над территорией Российской Федерации на шведском самолете наблюдения СААБ-340 с аэродрома открытого неба Кубинка. Об этом сообщил врио начальника российского национального Центра по уменьшению ядерной опасности Руслан Шишин.

В ходе выполнения полета по согласованному маршруту российские специалисты на борту самолета наблюдения будут контролировать строгое соблюдение согласованных параметров полета и порядок применения предусмотренной Договором аппаратуры наблюдения.

Самолет наблюдения СААБ-340 относится к классу самолетов, не предназначенных для применения какого-либо оружия. Самолет и установленная на нем аппаратура наблюдения (аэрофотоаппараты) прошли международное освидетельствование, в котором приняли участие и российские специалисты, что исключает использование технических средств, не предусмотренных Договором.

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