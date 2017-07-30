30.07.2017 (19:08)

Российские военнослужащие заняли второе место на II Военно-спортивных играх СНГ по стрельбе из штатного или табельного оружия

Российские военнослужащие заняли второе место на II Военно-спортивных играх СНГ по стрельбе из штатного или табельного оружия. Спортсмены состязались в двух упражнениях: стрельба из автомата Калашникова (АК-3) и из пистолета Макарова (ПМ-3).

Российские автоматчики заняли первое место в командном зачете, опередив представителей Киргизии и Белоруссии.

В первой дисциплине лучшим стал капитан ВС РФ Александр Лебедев — в стрельбе из трех положений (лежа, стоя, с колена) россиянин набрал 286 очков. Второе место занял капитан ВС Белоруссии Владимир Ковалевич, третье — майор ВС РФ Андрей Парфенов.

Российская команда стрелков из пистолета, в которую входили подполковники Владислав Максимов (5 место, 280 очков) и Сергей Трубица (13 место, 269 очков), в командном зачете стала только третьей, пропустив вперед представителей Киргизии и Казахстана.

По сумме результатов упражнений АК-4 и ПМ-3, первой стала сборная ВС Киргизии, второй — ВС России, третьей — ВС Белоруссии.

II Военно-спортивные игры СНГ продлятся до 1 августа. В них принимают участие около 300 военнослужащих из Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России и Таджикистана. Представители Узбекистана заявлены на соревнованиях в качестве наблюдателей.

Спортсмены разыграют 26 комплектов медалей в шести военно-прикладных видах спорта: армейский рукопашный бой, гиревой спорт, командирские старты, многоборье ВСК (военно-спортивного комплекса), офицерское троеборье и стрельба из штатного оружия.

Сборная Вооруженных Сил России прибыла в Киргизию в ранге победителя общекомандного зачета I Военно-спортивных игр СНГ, которые прошли с 25 июля по 3 августа 2015 года в Москве на базе Центрального спортивного клуба армии. Тогда российские военные завоевали 42 золотых, 20 серебряных и 8 бронзовых наград.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице