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30.07.2017 (18:35)

Конкурс в танковое училище увеличился из-за танкового биатлона

Главком Сухопутных войск генерал-полковник Олег Салюков отмечает увеличение конкурса в танковое училище в связи с возрастающей популярностью танкового биатлона. 

Кроме того, по его словам, проведение танкового биатлона повысило эффективность боевой подготовки и улучшило боевую выучку российских танкистов.

Идея конкурса принадлежит Министру обороны РФ генералу армии Сергею Шойгу. Три года назад дисциплина вошла в программу Армейских международных игр. Традиционно, первый и финальный заезды проходит в дни открытия и закрытия игр. В этом году в конкурсе принимают участие команды из 19 стран, Россию представляют четыре танковых экипажа — три экипажа из Восточного военного округа и один из Южного военного округа, которые стали победителями общеармейского этапа конкурса.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Танковые войска , Командующий , Танковый биатлон , АрМИ , Сухопутные войска , Военное образование
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