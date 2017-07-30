30.07.2017 (09:08)

В Подмосковье прошел турнир по рыбной ловле между военными кинологами – участниками конкурса «Верный друг»

В Учебном центре служебного собаководства Вооруженных Сил Российской Федерации в Подмосковье состоялся турнир по рыбной ловле между команд-гостей второго международного кинологического конкурса «Верный друг», который проводится в рамках «Армейских международных игр- 2017».

Команды из Арабской Республики Египет, Республики Узбекистан и Республики Казахстан проверили свои навыки в умении ловить рыбу на озере. За определенное время необходимо было поймать как можно больше. Победитель определялся путем взвешивания улова.

По итогам соревнования рыбаков победила команда из Казахстана. Ее улов составил более 2,5 кг. Вторыми стали кинологи из Республики Беларусь, поймавшие на удочку из водоема более 1,5 кг. Почетное третье место заняли представители Египта с результатом чуть более 1 кг.

По традиции, всю пойманную рыбу выпустили назад в озеро.

Участники турнира получили памятные грамоты и подарки с изображением символики «колыбели» российской кинологии – племенного питомника «Красная звезда», места, где были выведены 8 всемирно признанных пород отечественных собак.

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