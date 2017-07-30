30.07.2017 (17:49)

Российские мотострелки превысили армейские нормативы в 11 раз, готовясь к АрМИ-2017

Российские мотострелки превысили нормативы загрузки боеприпасов в 11 раз, готовясь к конкурсу «Суворовский натиск» АрМИ-2017, который проходит в Китае. Об этом сегодня сообщил главнокомандующий Сухопутными войсками генерал-полковник Олег Салюков.

«У нас БМП-2 с 30-миллиметровой пушкой, у китайцев свой аналог, но у них на процесс заряжания по нормативам даётся 1 минута, у нас - 7 минут. Китайцы хотели включить это время в общее время прохождения этапа и не пошли на уступки. Мы в прошлом году, когда «Суворовский натиск» проводился в России, не включали это время в результат, а вывели за рамки, чтобы создать равные условия», – рассказал главком.

«Мы посмотрели на это с другой стороны, приняли меры, стали тренироваться и сейчас мы загружаем боеприпас за 38 секунд», – продолжил Салюков.

В целом, по его словам, за несколько месяцев до начала конкурса страны согласовали все правила судейства.

«У нас министр всегда ставит задачу, чтобы максимально обеспечить прозрачность судейства. Все решения принимаются коллегиально, и пока у нас нет ни одной претензии», – заключил главком.

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