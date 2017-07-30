30.07.2017 (17:42)

Новые модели танков в перспективе могут сменить Т-72Б3 на танковом биатлоне

Новые модели танков, в том числе Т-90, в перспективе могут быть использованы на танковом биатлоне. Об сообщил главнокомандующий Сухопутными войсками генерал-полковник Олег Салюков.

«Может быть и Т-90, может быть и усовершенствованная модель Т-72Б3. Может быть, будет более мощный двигатель и облегченный вес. Я думаю, что Т-72Б3 в будущем будет совершенствоваться. У него модернизационный потенциал очень большой. Он уже сейчас примерно паритетный с лучшими аналогами, а дальше будет еще лучше», — сказал главком.

Он пояснил, что при выборе технике учитывается то, что на российской технике выступают большинство участников соревнований, поэтому машины должны быть серийными.

Он рассказал, что в плане освоения техники у участников нет никаких проблем. «Конечно, я скажу, что наши танки — лучшие в мире. Я это просто знаю. Но одно дело, что скажу я, а другое, когда страны присылают своих ребят, и они эти машины должны освоить, отстреляться за две недели, и пусть и не в тройку попасть, но хорошо выступить. И им это удается», — добавил генерал-полковник Олег Салюков.

По его словам, на соревнованиях работают представители промышленности, которые отслеживают все технические вопросы, и их анализ и полученный в результате использования танков опыт на соревнованиях ложится в основу совершенствования техники.

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