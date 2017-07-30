30.07.2017 (17:36)

В Новосибирске стартовал первый этап международного конкурса «Отличники войсковой разведки»

Разведчики вооруженных сил Армении, Белоруссии, Узбекистана, Зимбабве, Казахстана, Китая и России начали свое выступление на международном конкурсе «Отличники войсковой разведки» с первого этапа, который называется «Десантирование, совершение марш-броска».

Российским и иностранным разведподразделениям в полном составе и боевой экипировке необходимо будет десантироваться посадочным способом из вертолета Ми-8 и выйти в назначенный пункт сбора, расположенный в 500 метрах от площадки приземления, соблюдая боевой порядок, маскировку и охранение в условиях возможной встречи с условным противником.

При этом боевой порядок разведподразделения, состоящего из головного дозора, ядра и тылового дозора, должен соблюдаться в ходе выполнения всей поставленной задачи.

На пункте сбора представителями судейской комиссии конкурса ставится задача на выдвижение в район разведки — совершение марш-броска на 15 км.

При совершении марша движение по азимуту должно осуществляться только с использованием магнитного компаса, применение других электронных средств навигации и позиционирования строго запрещено.

За лучшее выполнение поставленных задач командам начисляются баллы, за утерю элементов маскировки, нарушение боевого порядка и другие нарушения из общего количества баллов будут вычисляться штрафные.

В связи с большим участием команд в этом году первый этап конкурса будет проходить 2 дня. Завтра будет выполняться норматив по проведению засады с захватом условного противника в плен и уничтожением автомобильной техники.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице