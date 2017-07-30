30.07.2017 (11:00)

Конкурс военных полицейских «Страж порядка- 2017» пройдет в парке «Патриот» с 30 июля по 11 августа

30 июля в 12.00 в Военно-патриотическом парке культуры и отдыха Вооружённых Сил РФ «Патриот» состоится торжественная церемония открытия конкурса «Страж порядка», в котором примут участие сборные команды военной полиции России и Казахстана.

В составе команд 16 военнослужащих. Конкурс пройдёт в четыре этапа:

31 июля — огневой этап, включающий ведение боевой стрельбы из автоматов АК-74М и пистолетов ПМ-9 по мишеням, расположенным на удалении от 25 до 150 м, а также выполнение нормативов по радиационной, химической и биологической защите. Этап проходит в многофункциональном огневом центре парка «Патриот».

2 августа — этап скоростного преодоления полосы препятствий в павильоне военно-тактических игр парка «Патриот», включающее семь преград и поражение мишеней.

4 августа — этап гонки патрульного наряда, включающий выполнение нормативов РХБЗ, метание гранаты на точность, оказание медицинской помощи, ремонт и передвижение на патрульном автомобиле, задержание нарушителя, разборка и сборка штатного оружия, отражение вооружённого нападения.

7 августа — этап командной гонки с преодолением 45-ти естественных и искусственных преград полосы препятствий «Гонки героев» протяжённостью 12 км на полигоне Алабино.

11 августа в 12.00 — торжественная церемония закрытия и награждения участников конкурса.

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