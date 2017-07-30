30.07.2017 (17:14)

В Подмосковье открылся международный конкурс военных полицейских «Страж порядка–2017»

Сегодня в Парке культуры и отдыха Вооружённых Сил РФ «Патриот» состоялась торжественная церемония открытия конкурса «Страж порядка-2017», в котором принимают участие команды военной полиции России и Казахстана.

«В этапы конкурса военных полицейских заложены те вопросы, к которым они готовятся, и их практические действия в реальной обстановке», – заявил заместитель начальника Главного управления военной полиции Минобороны России генерал-майор Виталий Кох.

Он также отметил, что военнослужащий, успешно решивший задачи конкурса, сумеет справится со своими функциональными обязанностями, поэтому участие в соревнованиях вызывает большой интерес.

«Здесь выступают лучшие полицейские, победившие на этапе в Казахстане», – сказал начальник команды военной полиции Вооружённых сил Республики Казахстан полковник Рустем Жанбиров.

Конкурс «Страж порядка–2017» пройдёт в четыре этапа, включающих стрельбу из штатного стрелкового оружия, преодоление полосы препятствий, гонку патрульного наряда с использованием легковых автомобилей, а также командную гонку по преодолению естественных преград.

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